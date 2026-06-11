Top 10 : cartons rouges lors de Mexique-Afrique du Sud
La Coupe du Monde a débuté avec une pluie de bu… euh de cartons rouges entre le Mexique et l’Afrique du Sud : trois, soit un de moins que lors des 64 matchs de la précédente édition, en 2022. Voici les 10 meilleurs cartons rouges de la partie :
1 – Cesar Montes…
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