L'Afrique du Sud écrit l'Histoire de la Coupe du monde à sa manière
Un match que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Réduite à neuf après les expulsions de Sphephelo Sithole et Themba Zwane face au Mexique, l’Afrique du Sud a marqué l’Histoire de la Coupe du monde à sa façon en ouverture de cette édition 2026. Cela faisait en effet 20 ans tout pile qu’une équipe n’avait pas vu deux de ses joueurs écoper d’un carton rouge au cours d’un match.
La dernière fois qu'une équipe avait terminé à 9 lors d'une rencontre à la Coupe du Monde est le Portugal et les Pays-Bas lors de leur confrontation le 25 juin 2006 (9 contre 9). #MEXRSA https://t.co/SoVgc6j9VD…
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