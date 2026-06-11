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Le Mexique parfaitement lancé
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 23:05

Le Mexique parfaitement lancé

Le Mexique parfaitement lancé

Mexique 2-0 Afrique du Sud

Buts : Quiñones (9 e ) et Jimenez (67 e ) pour El Tri

Expulsions : Montes (90 e +2) pour El Tri // Sithole (49 e ) et Zwane (84 e ) pour les Bafana Bafana pour les Bafana Bafana

TB pour SOFOOT.com

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