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Le Mexique parfaitement lancé
information fournie par So Foot•11/06/2026 à 23:05
Le Mexique parfaitement lancé
Mexique 2-0 Afrique du Sud
Buts : Quiñones (9
e
) et Jimenez (67
e
) pour El Tri
Expulsions : Montes (90
e
+2) pour El Tri // Sithole (49
e
) et Zwane (84
e
) pour les Bafana Bafana pour les Bafana Bafana
…
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