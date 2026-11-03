Toni Brogno, ancien international belge, est décédé

C’est une autre triste nouvelle pour le football ce mardi : Antonio « Toni » Brogno nous a quittés, à 53 ans . Depuis plusieurs mois, l’ancien international belge luttait contre un foutu cancer du foie. Enfant de Charleroi, Brogno y a fait ses classes, débutant à la Marchienne-au-Pont, avant d’intégrer le Royal puis l’Olympic, où il lancera définitivement sa carrière professionnelle.

Transféré à Westerlo à l’été 1997, il prend une autre dimension en devenant international l’année suivante (sept capes au total entre 1998 et 2000) et en glanant le titre de co-meilleur buteur de D1 à l’issue de la saison 1999-2000 , aux côtés de l’irrésistible norvégien de Genk, Ole Martin Årst (30 buts chacun). Westerlo découvrira d’ailleurs la coupe d’Europe pour la première de son histoire, conclue par une sévère élimination dès le premier tour de l’Intertoto face aux Slovènes de Primorje (défaites 5-0 à l’aller, 0-6 au retour).…

AB pour SOFOOT.com