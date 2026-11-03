Le PSG corrigé par Villarreal, Lille battu par Bodø/Glimt

L’entame était ratée. Pour la 4 e journée de Youth League, les Lillois comme les Parisiens se sont inclinés face à, respectivement, Bodø/Glimt (2-1) et Villarreal (3-0). Avec pour chacun un but encaissé dans les premières minutes du match, il n’y a pas eu de révolte. Avant la fin de cette journée, Lille se classe 9 e et Paris 7 e .

Encore deux matchs pour valider un top 22

Les règles sont un peu différentes chez les petits. En Youth League, ce ne sont pas 8 mais 6 matchs que doivent jouer les jeunes des formations qualifiées en Ligue des champions. À la suite de ces 6 matchs, des 16 es de finale se jouent avec l’ajout des dix équipes qualifiées par la voie des champions nationaux, à laquelle postule Clermont face au Legia Varsovie.…

LT pour SOFOOT.com