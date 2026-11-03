Qui va récupérer la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine ?
Que la bataille commence. Comme annoncé le 21 octobre dernier, la LFP annonce, via un communiqué ce mercredi, le lancement de son appel à candidatures pour la diffusion de la Ligue 1 durant la période 2027-2032 .
Tel qu’il était convenu, la commercialisation des droits TV se présente sous forme de lot unique à deux types de configurations possibles : acquérir l’ensemble des matchs de Ligue 1 ou distribuer à titre exclusif la plateforme Ligue 1+ . Olivier Bramly, directeur général de LFP Media, explique ce choix : « Cet appel à candidatures a été conçu pour laisser une réelle capacité d’initiative aux acteurs, ils pourront se positionner sur 100% de la compétition, une première… ou en s’appuyant sur un écosystème déjà construit autour de Ligue 1+. » …
AP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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