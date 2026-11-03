Les supporters du Havre vont bientôt avoir droit à des explications

Panique à bord du bateau havrais. Selon les informations de L’Équipe , le néo directeur général du Havre, Yacine Sossé Alaoui , devrait se présenter devant la presse vendredi 6 novembre au matin. Il est en charge de la gestion intégrale du club depuis la démission de Jean-Michel Roussier. Didier Digard out, Demba Ba aussi : le HAC est en crise.

Une crise dans toutes les sphères du club

Depuis la mise à l’écart de l’entraîneur samedi dernier par le board de Blue Crow Sports Group , propriétaire du club, le club ciel et marine vit un véritable tremblement de terre. Demba Ba a démissionné à la suite de cette décision, et Roussier a lui aussi pris la porte.…

LT pour SOFOOT.com