 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Décès de Jesús de Miguel : un autre Owono victime d'insultes racistes et de menaces
information fournie par So Foot 03/11/2026 à 15:53

Ajouter Boursorama à vos sources

Décès de Jesús de Miguel : un autre Owono victime d'insultes racistes et de menaces

Décès de Jesús de Miguel : un autre Owono victime d'insultes racistes et de menaces

Animés par la volonté de s’en prendre au gardien du FC Andorra, Jesús Owono, impliqué dans le décès de l’attaquant Jesús de Miguel, certains ont jeté leur dévolu sur la mauvaise cible . Michel Owono, joueur du CF Can Vidalet, a été contraint de réagir en urgence via un communiqué et une vidéo où il expose la violence effroyable des messages qu’il reçoit.

Embed t.co…

AP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG corrigé par Villarreal, Lille battu par Bodø/Glimt
    Le PSG corrigé par Villarreal, Lille battu par Bodø/Glimt
    information fournie par So Foot 03.11.2026 15:49 

    L’entame était ratée. Pour la 4 e journée de Youth League, les Lillois comme les Parisiens se sont inclinés face à, respectivement, Bodø/Glimt (2-1) et Villarreal (3-0). Avec pour chacun un but encaissé dans les premières minutes du match, il n’y a pas eu de révolte. ... Lire la suite

  • Qui va récupérer la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine ?
    Qui va récupérer la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine ?
    information fournie par So Foot 03.11.2026 15:36 

    Que la bataille commence. Comme annoncé le 21 octobre dernier, la LFP annonce, via un communiqué ce mercredi, le lancement de son appel à candidatures pour la diffusion de la Ligue 1 durant la période 2027-2032 . Tel qu’il était convenu, la commercialisation des ... Lire la suite

  • Les supporters du Havre vont bientôt avoir droit à des explications
    Les supporters du Havre vont bientôt avoir droit à des explications
    information fournie par So Foot 03.11.2026 15:34 

    Panique à bord du bateau havrais. Selon les informations de L’Équipe , le néo directeur général du Havre, Yacine Sossé Alaoui , devrait se présenter devant la presse vendredi 6 novembre au matin. Il est en charge de la gestion intégrale du club depuis la démission ... Lire la suite

  • Aidons Michael Carrick à rester positif avec Manchester United
    Aidons Michael Carrick à rester positif avec Manchester United
    information fournie par So Foot 03.11.2026 15:33 

    « Vous allez peut-être me prendre pour un fou, vu les résultats qu’on a eus et tout ce qui se passe, mais j’ai vraiment hâte de disputer le match de mardi. » Il reste au moins l'optimisme à Michael Carrick pour essayer de sauver Manchester United, alors aidons ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank