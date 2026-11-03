Décès de Jesús de Miguel : un autre Owono victime d'insultes racistes et de menaces
Animés par la volonté de s’en prendre au gardien du FC Andorra, Jesús Owono, impliqué dans le décès de l’attaquant Jesús de Miguel, certains ont jeté leur dévolu sur la mauvaise cible . Michel Owono, joueur du CF Can Vidalet, a été contraint de réagir en urgence via un communiqué et une vidéo où il expose la violence effroyable des messages qu’il reçoit.
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AP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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