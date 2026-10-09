Tolisso : « Ils nous ont marché dessus »

Retour sur terre. Invaincu depuis fin août, l’OL a mordu la poussière vendredi soir à Lens (2-1). Un accroc dommageable car Lyon aurait pu prendre la tête de la Ligue 1 avec une victoire. Les Gones passeront finalement le week-end à surveiller leur rétroviseur. « En première mi-temps, on n’était pas du tout dans les duels, dans l’intensité . Ils nous ont marché dessus , s’est agacé Corentin Tolisso sur Ligue 1+. On a corrigé des choses, c’était quand même mieux en deuxième mi-temps. Malheureusement, on prend ce but (de Matthieu Udol). On n’a pas le droit de prendre un but comme ça sur un coup franc à 40 mètres. Les entrants ont fait de belles choses , on a réussi à marquer ce but. On a tout donné jusqu’à la fin, ça n’a pas été suffisant mais ce qu’on peut se reprocher aujourd’hui, c’est surtout notre première mi-temps. »

« On avait travaillé des choses qui n’ont pas été forcément respectées sur le plan tactique. On n’a pas compris certaines choses , nous, les joueurs, sur le terrain. En deuxième mi-temps, quand on a rectifié, ça allait tout de suite mieux , analyse le milieu lyonnais, sans se cacher. C’est un peu mon positionnement qui a fait défaut en première mi-temps, j’étais trop haut et eux avaient trois milieux de terrain dans notre dos avec Sotoca, Thauvin et souvent Cuisance. Il fallait que je recule, que je sois plus sur Thauvin. Ils arrivaient toujours à trouver des joueurs seuls dans notre dos. » …

QB pour SOFOOT.com