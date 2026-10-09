L’Atlético se moque du Real Madrid

La passe d’armes entre les deux clubs madrilènes continue. Quasiment trois semaines après la victoire de l’Atlético de Madrid face au Real, les Colchoneros se sont moqués de leurs ennemis concernant la blessure de Federico Valverde, de retour dans le groupe pour le match des Merengue face à Villarreal ce week-end. « Nous tenons à renouveler nos félicitations au Real Madrid pour continuer d’écrire l’histoire en prouvant que 100 % de la communauté médicale mondiale avait tort » , a balancé l’Atlético de Madrid sur son compte X ce vendredi soir.

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MBC pour SOFOOT.com