 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’Atlético se moque du Real Madrid
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 23:34

Ajouter Boursorama à vos sources

L’Atlético se moque du Real Madrid

L’Atlético se moque du Real Madrid

La passe d’armes entre les deux clubs madrilènes continue. Quasiment trois semaines après la victoire de l’Atlético de Madrid face au Real, les Colchoneros se sont moqués de leurs ennemis concernant la blessure de Federico Valverde, de retour dans le groupe pour le match des Merengue face à Villarreal ce week-end. « Nous tenons à renouveler nos félicitations au Real Madrid pour continuer d’écrire l’histoire en prouvant que 100 % de la communauté médicale mondiale avait tort » , a balancé l’Atlético de Madrid sur son compte X ce vendredi soir.

Embed x.com…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tolisso : « Ils nous ont marché dessus »
    Tolisso : « Ils nous ont marché dessus »
    information fournie par So Foot 09.10.2026 23:18 

    Retour sur terre. Invaincu depuis fin août, l’OL a mordu la poussière vendredi soir à Lens (2-1). Un accroc dommageable car Lyon aurait pu prendre la tête de la Ligue 1 avec une victoire. Les Gones passeront finalement le week-end à surveiller leur rétroviseur. ... Lire la suite

  • Florian Thauvin a câliné Yannick Cahuzac
    Florian Thauvin a câliné Yannick Cahuzac
    information fournie par So Foot 09.10.2026 23:08 

    Tout mignon. Trempé après avoir fêté la victoire du RC Lens contre Lyon sous le déluge, le passeur décisif Florian Thauvin est revenu sur son câlin avec Yannick Cahuzac , accessoirement son coach, lors du deuxième but lensois marqué par Mathieu Udol. « Derrière ... Lire la suite

  • Lens s'offre l'OL et une remontée au classement
    Lens s'offre l'OL et une remontée au classement
    information fournie par So Foot 09.10.2026 22:59 

    Lens a renoué avec la victoire en Ligue 1 vendredi à l'occasion de la réception de Lyon (2-1). Florian Thauvin s'est encore illustré avec deux passes décisives, permettant à Yannick Cahuzac de décrocher son premier succès en tant qu'entraîneur principal. Lens 2-1 ... Lire la suite

  • Dortmund gâche face au Werder
    Dortmund gâche face au Werder
    information fournie par So Foot 09.10.2026 22:31 

    Dortmund 2-2 Werder Buts : Svensson (80 e ), Schlotterbeck (85 e ) // Reis (88 e ), Füllkrug (90 e +2) Coup d’arrêt pour le Borussia Dortmund. Une septième victoire d’affilée lui tendait les bras, mais il l’a laissé échappée dans le money time contre le Werder ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank