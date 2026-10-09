Lens s'offre l'OL et une remontée au classement

Lens s'offre l'OL et une remontée au classement

Lens a renoué avec la victoire en Ligue 1 vendredi à l'occasion de la réception de Lyon (2-1). Florian Thauvin s'est encore illustré avec deux passes décisives, permettant à Yannick Cahuzac de décrocher son premier succès en tant qu'entraîneur principal.

Lens 2-1 Olympique lyonnais

Buts : Sotoca (36 e ), Udol (76 e ) // Merah (85 e )

Expulsion : Udol (84 e ) …

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com