Florian Thauvin a câliné Yannick Cahuzac

Tout mignon. Trempé après avoir fêté la victoire du RC Lens contre Lyon sous le déluge, le passeur décisif Florian Thauvin est revenu sur son câlin avec Yannick Cahuzac , accessoirement son coach, lors du deuxième but lensois marqué par Mathieu Udol. « Derrière ce câlin, il y a une longue histoire d’amitié , racontait l’international français chez Ligue 1+ dans le débrief. Mon premier contrat professionnel, c’était à Bastia et Cahu’ était mon capitaine. Il a toujours été bienveillant avec moi et m’a beaucoup aidé au début de ma carrière. Je suis très heureux d’être sous ses ordres et de pouvoir l’aider. C’est une victoire commune. »

Des principes de jeu de retour

Flo’ Tov ressort par ailleurs satisfait de cette rencontre où son équipe « a retrouvé des principes de jeu mis en place la saison dernière qui nous correspondent mieux. » Une balle perdue à son ancien coach Dino Toppmöller, viré mi-septembre ? « J’ai toujours été autant appliqué, même quand c’était le coach Dino que j’appréciais beaucoup » , rétorque Thauvin. …

MBC pour SOFOOT.com