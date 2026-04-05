Tolisso et l'OL ne vont « pas abandonner »

Des regrets, et encore des regrets. L’Olympique lyonnais n’a pas réussi à trouver la faille contre Angers ce dimanche (0-0), prolongeant sa série noire : les Gones n’ont plus gagné depuis le 15 février . Il commence à y avoir urgence puisqu’ils pourraient glisser à la sixième place dans la soirée. Corentin Tolisso avait la mine des mauvais jours au micro de Ligue 1+ : « On avait à cœur de gagner ici. On savait que si on gagnait, on pouvait être potentiellement troisième. Bien sûr qu’on est déçus. Je ne sais pas exactement combien on est, je ne regarde pas trop. »

« Il reste six matchs, il faudra gagner les six »

« Tout le monde le voit, on est sur une mauvaise dynamique . C’est compliqué de gagner les matchs. À part vous dire qu’on travaille énormément et qu’on n’est pas récompensé, je ne sais pas quoi vous dire. Il reste six matchs, il faudra gagner les six pour espérer être dans les places hautes du classement. En tout cas, on ne va pas abandonner, c’est une certitude. Jusqu’à la fin, on se battra. (…) Il y a encore quelque chose à jouer , on est cinquième. C’est peut-être dur à dire et à entendre, mais on est toujours là. C’est loin d’être fini. On est tous déçus ce soir, mais il reste des choses à jouer. On donnera tout pour y arriver » , promet le capitaine, sorti « par précaution » à l’heure de jeu.…

QB pour SOFOOT.com