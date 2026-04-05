Balogun raconte son but incroyable contre l'OM

Pour la beauté du geste. Auteur d’un lob somptueux pour porter Monaco vers la victoire face à l’OM, Folarin Balogun s’est confié sur ce sixième but en autant de journées de Ligue 1 . L’attaquant américain a raconté à Ligue 1+ ce qui lui était passé par la tête au moment de battre Geronimo Rulli de la sorte. « Avant ce match, il y a quelques semaines, j’avais eu une situation contre Paris. Elle est restée dans ma tête. Parfois, vous avez la balle et réussissez exactement le geste que vous vouliez faire. Ça donne un but magnifique, je suis très heureux » , s’est-il félicité.

🚨 𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 🇺🇸 5 avril 2026 - 22h22, prenez un instant pour admirer l'incroyable coup de génie de Folarin Balogun 🥹#ASMOM pic.twitter.com/3UKbrmGHbT…

TB pour SOFOOT.com