La course au titre est-elle pliée en Italie ?

Inter 5-2 AS Rome

Buts : L. Martínez (2 e et 52 e ), Çalhanoglu (45 e +2), Thuram (55 e ) et Barella (63 e ) pour les Nerazzuri // Mancini (40 e ) et Pellegrini (70 e ) pour les Giallorossi

Jeu, set et match ? Sans trop trembler, l’Inter a mis la Roma au pas ce dimanche soir, grâce notamment à son duo Marcus Thuram-Lautaro Martínez (5-2). Les Nerazzuri repoussent provisoirement leur voisin du Milan à neuf points et semblent foncer vers le sacre . Il n’aura d’ailleurs fallu qu’une grosse minute à Thuram pour offrir un premier pion à sn compère Martínez (1-0, 2 e ) . Et si Gianluica Mancini se permet d’égaliser de la tête (1-1, 40 e ) , Hakan Çalhanoglu s’assure que son équipe rentre au vestiaire avec l’avantage grâce à une gingantesque frappe (2-1, 45 e +2) .…

TB pour SOFOOT.com