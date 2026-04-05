Monaco reçu sept sur sept contre Marseille

Meilleure équipe de Ligue 1 en 2026, Monaco a fait parler son excellente dynamique pour faire chuter un triste Olympique de Marseille et revenir à hauteur de son adversaire du jour. Le course au podium s'annonce plus folle que jamais.

AS Monaco 2-1 Olympique de Marseille

Buts : Golovin (59 e ) et Balogun (74 e ) pour l’ASM // Gouiri (85 e ) pour l’OM

Plus d’informations à suivre……

Par Tom Binet pour SOFOOT.com