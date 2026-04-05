Monaco reçu sept sur sept contre Marseille
Meilleure équipe de Ligue 1 en 2026, Monaco a fait parler son excellente dynamique pour faire chuter un triste Olympique de Marseille et revenir à hauteur de son adversaire du jour. Le course au podium s'annonce plus folle que jamais.
AS Monaco 2-1 Olympique de Marseille
Buts : Golovin (59 e ) et Balogun (74 e ) pour l’ASM // Gouiri (85 e ) pour l’OM
Plus d’informations à suivre……
Par Tom Binet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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