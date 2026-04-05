Pour Medina, « les supporters ne méritent pas ça »

La pression monte. Déjà battu par Lille avant la trêve internationale, l’OM a encore mordu la poussière face à son voisin monégasque ce dimanche (2-1). Ce qui soulève des questions sur les ambitions phocéennes pour la fin de saison puisque le club olympien, actuel quatrième, n’a plus que deux points d’avance sur le septième , Rennes…

Facundo Medina était très atteint, à chaud, au micro de Ligue 1+. « Franchement, c’est dur de parler là maintenant… Le club, les supporters, ne méritent pas ça , lâche le défenseur argentin. Vraiment, on fait des efforts, je ne comprends pas… Mais ce n’est pas fini, on va continuer, on ne va pas lâcher. Je sais qu’il y a des choses à améliorer, surtout chez moi. » …

QB pour SOFOOT.com