Tolisso dédicace son triplé à « Alexandre»
information fournie par So Foot 27/11/2025 à 23:57

Coco câline.

La soirée de Corentin Tolisso est parfaite. Porteur du brassard lors de la large balade des Lyonnais en Serbie, où ils y affrontaient le Maccabi Tel-Aviv (6-0), le capitaine de l’OL a permis a son équipe de gagner pour la première fois depuis un mois. Lyon remporte un match par six buts d’écart en Europe pour la première fois depuis son 7-1 polémique contre Zagreb. Selon le toujours excellent Stats du foot , il devient le huitième meilleur buteur de l’histoire de l’OL. Et il marque le premier triplé d’un lyonnais en Europe depuis Nabil Fekir, en 2017.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank