Tolisso dédicace son triplé à « Alexandre»
Coco câline.
La soirée de Corentin Tolisso est parfaite. Porteur du brassard lors de la large balade des Lyonnais en Serbie, où ils y affrontaient le Maccabi Tel-Aviv (6-0), le capitaine de l’OL a permis a son équipe de gagner pour la première fois depuis un mois. Lyon remporte un match par six buts d’écart en Europe pour la première fois depuis son 7-1 polémique contre Zagreb. Selon le toujours excellent Stats du foot , il devient le huitième meilleur buteur de l’histoire de l’OL. Et il marque le premier triplé d’un lyonnais en Europe depuis Nabil Fekir, en 2017.…
UL pour SOFOOT.com
