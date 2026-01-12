 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Robinio Vaz proche d’un départ de l'OM
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 15:37

Robinio Vaz proche d’un départ de l'OM

Robinio Vaz proche d’un départ de l'OM

Tous les chemins mènent à Rome… Les négociations entre l’Olympique de Marseille et l’AS Rome pour le transfert du jeune attaquant de 18 ans Robinio Vaz seraient sur le point d’aboutir . Selon les informations de Fabrizio Romano, les Romains devraient débourser 20 millions d’euros de transfert de base, plus des bonus.

Marseille et Vaz n’ont pas trouvé d’accord pour prolonger

Après avoir participé à 14 des 15 premières rencontres de Ligue 1, Vaz est resté sur le banc lors des deux derniers matchs de championnat ainsi que lors de la rencontre contre le PSG en Trophée des Champions. La raison serait que les discussions autour d’une prolongation de contrat ont échoué en raison des prétentions salariales du jeune joueur, poussant les dirigeants marseillais à envisager sa vente .…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rolland Courbis, alors entraîneur de Caen, salue la foule depuis le terrain du Stade Louis-II de Monaco, lors du match de Ligue 1 entre le SM Caen et l'AS Monaco, le 31 mars 2019 ( AFP / VALERY HACHE )
    Foot: décès de Rolland Courbis, grande gueule et coach à tout faire
    information fournie par AFP 12.01.2026 15:49 

    Sanguin qui marchait aux coups de gueule et aux coups de coeur, "coach" respecté et régulièrement appelé à la rescousse d'équipes en souffrance, Rolland Courbis est mort lundi à 72 ans après mille et une vies dans le football. Saluant un "personnage haut en couleurs", ... Lire la suite

  • Ineos, Lehmann, Macclesfield dans le viseur : quelle mouche a piqué Bruno Fernandes ?
    Ineos, Lehmann, Macclesfield dans le viseur : quelle mouche a piqué Bruno Fernandes ?
    information fournie par So Foot 12.01.2026 15:17 

    Bruno Fernandes a tout connu dimanche soir, sauf la victoire. Une défaite 2-1 à Old Trafford contre Brighton, une élimination en FA Cup et un troisième acte hors programme : le piratage de son compte X, suivi par 4,5 millions de personnes. Tout commence par un ... Lire la suite

  • Brentford investit 10 millions d’euros sur un jeune de 18 ans
    Brentford investit 10 millions d’euros sur un jeune de 18 ans
    information fournie par So Foot 12.01.2026 14:10 

    Moins de 90 minutes jouées et déjà 10 millions ? Dimanche soir, Brentford a officialisé la signature de Kaye Furo. Le Belge de 18 ans arrive de Bruges pour la coquette somme de 10 millions d’euros, alors qu’il n’a encore disputé que 84 minutes en première division ... Lire la suite

  • La première apparition à la télé de Rolland Courbis
    La première apparition à la télé de Rolland Courbis
    information fournie par So Foot 12.01.2026 14:06 

    9 mai 1972. À la veille d’une demi-finale de Coupe de France entre l’OM et Reims , un gamin de 18 ans débarque à la télé. Son nom : Rolland Courbis. Propulsé dans l’attaque marseillaise, le minot ne joue pas au dur : « Ça fait un peu peur… j’aurais préféré rentrer ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank