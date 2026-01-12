Ineos, Lehmann, Macclesfield dans le viseur : quelle mouche a piqué Bruno Fernandes ?

Bruno Fernandes a tout connu dimanche soir, sauf la victoire. Une défaite 2-1 à Old Trafford contre Brighton, une élimination en FA Cup et un troisième acte hors programme : le piratage de son compte X, suivi par 4,5 millions de personnes. Tout commence par un message lunaire publié dimanche après la rencontre : « Je rejoins le Macclesfield FC. Impatient de voir la suite. », une allusion à l’exploit du club de sixième division, tombeur surprise de Crystal Palace en coupe.

This Bruno Fernandes is actually a hilarious guy maybe this isn’t a hack, now come join Arsenal and win it all lad https://t.co/Aa6vpbnKtM pic.twitter.com/vyZSBnk1vL…

CM pour SOFOOT.com