Le directeur sportif de Nice livre des secrets sur le retour de Wahi

Le chef d’orchestre. De retour à l’OGC Nice comme directeur sportif après 17 ans loin des tracas des Aiglons, Roger Ricort est l’homme fort des 7 arrivées et des 17 départs du club finaliste de la dernière Coupe de France. Le Niçois de 67 balais a confié les dessous du retour d’Elye Wahi à L’Equipe . Après un premier épisode plutôt convaincant, l’international ivoirien tape son come-back du côté de la Bella Nissa en prêt payant d’1,5 million d’euros de l’Eintracht Francfort, assorti d’une option d’achat estimée à 15 bâtons.

Une volonté commune

« Je préfère qu’on reste à notre niveau, avec des joueurs normaux, explique l’ancien milieu du club azuréen au sujet de la politique de recrutement adoptée. J’ai senti que Wahi a été investi dans le projet. […] J’ai senti qu’on allait le faire. Pourtant, les dix premiers coups de fil avec le directeur sportif de Francfort, c’était « Nein ! « Là, j’ai senti l’aide d’Ineos sur les salaires. […] Il m’a plu ce gamin. On a fait le call. Je lui ai dit : « tu as la place. Tu peux te faire une saison avec Wahi et Amoura ». Les 0-0, c’est fini ! » …

SW pour SOFOOT.com