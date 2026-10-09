Tochukwu Nnadi à la rescousse de l'OM

Dix de perdus… un de retrouvé. Alors que l’Olympique de Marseille voyait Pierre-Emile Højbjerg s’ajouter à la liste des indisponibles pour au moins deux semaines ce jeudi, voilà qu’un certain Tochukwu Nnadi, blessé au genou droit depuis août dernier, s’apprête à faire son retour ce dimanche soir en marge du déplacement à Troyes dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1, rapporte La Provence .

Arrivé à point nommé

Quoi de mieux pour l’homme au temps de jeu famélique de 387 minutes disputées depuis son arrivée au dernier mercato hivernal que de faire plus ample connaissance avec le championnat et son public. Néanmoins, titulaire ou pas, le Nigérian sera attendu au tournant, son équipe n’ayant pas été capable de gagner la moindre rencontre depuis le match d’ouverture de Ligue 1 contre Strasbourg le 21 août dernier . Qui plus est au milieu de terrain, ou il devra donc faire sans son collègue danois et sans Kondogbia.…

AP pour SOFOOT.com