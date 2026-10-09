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Luis Enrique évalue les débutsde Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 15:39

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Luis Enrique évalue les débutsde Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France

Luis Enrique évalue les débutsde Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France

El Profesor . Présent devant la presse ce vendredi, Luis Enrique a été sollicité sur de nombreux sujets notamment liés à la trêve internationale qui a concerné bon nombre de ses joueurs. Le double champion d’Europe n’a pas échappé à la question sur les débuts à la tête de l’équipe de France de son ancien rival en club, Zinédine Zidane : « Ce que j’ai vu quand j’ai vu les premiers matchs de la France, c’est que les idées sont justes pour aller chercher la victoire, avoir le ballon, presser, et se connecter pour être une vraie équipe. C’est la difficulté que tu as quand tu es sélectionneur. Tu n’as pas le temps de connecter tous les joueurs. Le niveau des joueurs a été très positif. Les résultats parlent d’eux-mêmes ».

Des métiers différents

Luis Enrique sait de quoi il parle lorsqu’il évoque le manque de temps inhérent au métier de sélectionneur pour avoir officié à la tête de l’Espagne en 2018, puis de 2019 à 2022 . ZZ a néanmoins eu la chance de pouvoir disputer quatre rencontres à la tête des Bleus au terme d’une trêve à rallonge durant laquelle il a pu mettre en place certains de ses préceptes. L’intronisation du 4-3-3 et la volonté du technicien français d’aller presser très haut l’adversaire en s’appuyant sur le pressing initié par un Ousmane Dembélé très performant en club dans ce domaine, avait donné lieu à de nombreuses comparaisons entre les deux entraîneurs . Zidane avait reconnu qu’il appréciait énormément le travail de son homologue.…

MB pour SOFOOT.com

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