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Ferland Mendy sur le point de retrouver les terrains
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 14:35

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Ferland Mendy sur le point de retrouver les terrains

Ferland Mendy sur le point de retrouver les terrains

Un revenant. On avait quasiment oublié, dans les débats entourant le manque criant de joueurs français au poste de latéral, qu’un arrière gauche était encore sous contrat dans l’un des plus grands clubs du monde. Ferland Mendy, double champion d’Europe avec le Real Madrid, s’apprête à faire son retour à l’entraînement du club de la capitale espagnole . L’international français n’a plus joué au football depuis le 3 mai dernier , ce qui représente une éternité dans le foot de haut niveau. Depuis, le Real s’est renforcé à son poste en recrutant notamment le champion du monde Marc Cucurella.

Une blessure chronique

Mendy souffre d’une lésion du tendon droit fémoral , une blessure dont il avait déjà souffert auparavant et qui devait le tenir à l’écart des terrains pendant cinq mois. La date d’échéance est donc arrivée pour l’ancien lyonnais qui va refouler les terrains de Valdebebas, comme l’a confirmé son entraîneur José Mourinho en conférence de presse ce vendredi : « Ferland Mendy va s’entraîner sur le terrain pour la première fois avec nous aujourd’hui » . Il va entamer un processus progressif avant d’envisager un retour dans le groupe . Et même dans l’optique où Mendy reviendrait à 100 % sur le plan physique, il devra faire face à la concurrence de Cucurella et d’Álvaro Carreras.

MB pour SOFOOT.com

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