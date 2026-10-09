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Les (fausses) excuses de Serge Aurier envers Laurent Blanc
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 15:03

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Les (fausses) excuses de Serge Aurier envers Laurent Blanc

Les (fausses) excuses de Serge Aurier envers Laurent Blanc

Dix ans plus tard, les fourberies n’en finissent toujours pas. Lorsque dans le métro, la rue ou au restaurant le nom de Serge Aurier est prononcé, la première pensée qui s’imprègne dans les esprits est celle de « l’épisode Periscope » . Le 13 février 2016, alors joueur du Paris Saint-Germain, Serge Aurier est en direct sur le vieux réseau social Periscope. Et alors que des milliers d’internautes sont postés devant leurs écrans, une merveilleuse idée vient en tête de l’Ivoirien : insulter son entraîneur de l’époque, Laurent Blanc, de « fiotte » , notamment.

« Cher coach, si vous saviez comme je regrette »

Ce manquement professionnel, en plus de causer des problèmes au reste de sa carrière, le suivra sûrement tout au long de sa vie. L’actuel entraîneur adjoint des U15 du RC Lens est d’ailleurs passé dans l’émission Détective Mathoux de Canal+, où il s’excuse, si on peut appeler ça des excuses : « Cher coach, si vous saviez comme je regrette. Dix ans sont passés, et je n’arrête pas de penser à vous. Je n’en pensais pas un mot » .…

AC pour SOFOOT.com

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