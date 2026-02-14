Titi Camara vote Habib Beye !

Mais qui, qui pourra bien avoir les couilles de remplacer Roberto De Zerbi ? Désormais ancien coach de l’Olympique de Marseille, l’Italien a laissé la place vide sur le banc du club phocéen. Et les rumeurs de succession se tournent désormais vers Habib Beye, quant à lui licencié du Stade rennais. Un choix qui représenterait une bonne idée selon Titi Camara , interrogé à ce sujet par 221foot.

« Je pense qu’il faut un entraîneur connaissant bien le contexte marseillais, connaissant bien le club et la Ligue 1. À mon avis, Habib Beye correspond au profil. Il a joué pendant quatre ans à l’OM. Il faut apporter du calme, de la sérénité, et j’ai l’impression qu’avec lui, ce sera le cas. C’est un homme intelligent, qui a du caractère et qui a fait des choses intéressantes depuis qu’il est entraîneur, » a, en effet, indiqué l’ex-attaquant . Très important, le caractère.…

FC pour SOFOOT.com