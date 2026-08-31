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Titi c’est toi le boss : « Je ne suis pas allé à l’aéroport de tout l’été »
information fournie par So Foot 31/08/2026 à 22:55
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Titi c’est toi le boss : « Je ne suis pas allé à l’aéroport de tout l’été »

Titi c’est toi le boss : « Je ne suis pas allé à l’aéroport de tout l’été »

Toujours le premier à l’aéroport pour accueillir les joueurs de l’OM, Thierry Mode, alias « Titi c’est toi le boss », est en tant normal le baromètre du mercato marseillais. Mais de cet été sans aucune arrivée, il en est la première victime : pas de photo, pas d’allers-retours à Marignane et des adieux à faire à ceux qui partent. Entretien avec celui qui défend Leonardo Balerdi, parle de « Pep » Genesio et qui s’est fait pirater son compte X.

Tu es un incontournable du mercato de l’OM, puisque tu es souvent un des premiers à accueillir les joueurs à l’aéroport, mais cette année, il n’y a aucune arrivée à Marignane depuis le début de l’été. Comment vis-tu ce chômage technique ?

C’est frustrant, parce qu’on ne se renforce pas au niveau de l’effectif. Je comprends et je respecte les sanctions qui ont été infligées au club, mais par rapport à toutes ces dernières années, où on avait entre 10 et 15 arrivées à chaque mercato, c’est vraiment très frustrant de ne pas pouvoir aller à Marignane.…

Propos recueillis par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com

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