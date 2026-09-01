Le but fou de Clément Lenglet avec Benfica

Clément le Portugais. Arrivé cet été au Benfica Lisbonne, Clément Lenglet enchaîne les belles performances depuis son arrivé dans la capitale portugaise. Déjà auteur d’une passe décisive la semaine dernière contre les Danois d’Aarhus pour qualifier son équipe en Ligue Europa, l’international français a cette fois inscrit un but monumental.

L’angle est parfait

Alors que Benfica menait d’un petit but contre Estoril, Lenglet a doublé la mise en deuxième mi-temps d’une frappe de mule aux trente mètres. Le missile de l’ancien du FC Barcelone a terminé sa course en pleine lucarne. Les Lisboètes ont finalement gagné 2-1 et se replacent dans le championnat portugais. …

MBC pour SOFOOT.com