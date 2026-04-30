Timothy Weah « rêve de remporter un trophée » avec l’OM

Team Weah. En conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Nantes samedi, Timothy Weah a rappelé son amour pour l’OM et sa volonté de poursuivre cette aventure commune la saison prochaine : « Je me sens bien ici. C’est la ville. Je suis là la saison prochaine bien sûr. »

L’Américain ne veut d’ailleurs pas faire acte de présence et rêve en grand pour la suite de son aventure sous la tunique blanche : « Mon rêve est de gagner un trophée ici. » …

TC pour SOFOOT.com