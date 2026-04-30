Diego Simeone donne son avis sur le 5-4 entre le PSG et le Bayern

Cholo devant. Le match nul entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1), ce mercredi soir, n’aura pas été aussi spectaculaire que la première demi-finale le PSG et le Bayern Munich (5-4) la veille. Des styles différents, la beauté du foot en quelque sorte, du moins sa richesse et forcément des comparaisons entre les deux rencontres. Diego Simeone, lui, a son petit avis sur tout ça.

La télé et les entraîneurs

Interrogé au micro d’Amazon Prime, l’entraîneur argentin a été fidèle à sa réputation : « Quand un match se termine sur un score de 5-4, tout le monde dit : « Quel beau match ! » Moi, je dis : ils nous ont marqué cinq buts , a d’abord révélé le technicien de 56 ans. Je ne sais pas si c’est un si bon match pour nous, les entraîneurs, mais à la télévision, c’était évidemment magnifique. » …

VM pour SOFOOT.com