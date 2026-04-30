En Ligue des champions, le joueur de la semaine est Parisien

En Ligue des champions, le joueur de la semaine est Parisien

Why always him ? Brillant lors de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (5-4), Ousmane Dembélé a été récompensé de sa performance par l’UEFA.

Dembélé et Griezmann au top

Auteur d’un doublé et également passeur décisif pour João Neves, le numéro 10 parisien a été élu joueur de la semaine en C1 ce jeudi. Il devance un certain Antoine Griezmann , lui aussi élu homme du match après le nul entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1).…

VM pour SOFOOT.com