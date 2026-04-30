Gros bazar dans le championnat des Pays-Bas, 133 matchs pourraient être rejoués

L’info dingue du jour. 133 matchs d’Eredivisie pourraient être rejoués à cause de joueurs binationaux . Le 15 mars, Go Ahead Eagles écrase NAC Breda 6-0 . Mais un intervenant de l’émission De Derde Helft soulève un problème juridique : Dean James, titulaire ce soir-là avec Go Ahead Eagles, a renoncé à sa nationalité néerlandaise pour jouer avec l’Indonésie . Sans passeport néerlandais, il est considéré comme un étranger… et aurait donc dû posséder un permis de travail pour jouer en Eredivisie .

Le championnat suspendu à une décision de justice

Aux Pays-Bas, ce permis exige notamment un salaire annuel d’au moins 608 000 euros pour ceux de plus de 21 ans . Une condition que de nombreux joueurs ne remplissent pas. Résultat : 25 joueurs se retrouvent en situation irrégulière , et NAC Breda dépose un recours auprès de la fédération néerlandaise ( KNVB) pour obtenir la victoire sur tapis vert. …

EM pour SOFOOT.com