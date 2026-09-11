Timothy Weah, responsable du but rennais ?

Le bouc émissaire. Marseille s’est incliné du côté du Roazhon Park (1-0). Les hommes de Pep Genesio peuvent s’en mordre les doigts à l’image de Timothy Weah, qui l’assume plus particulièrement. Le capitaine de l’OM se déclare coupable (plutôt à juste titre) sur le but d’Adrien Thomasso n : « On a eu des difficultés, et je prends la défaite pour moi. C’est moi le leader de l’équipe et je n’ai pas joué à 100 % aujourd’hui. Je manque de confiance et je dois mieux faire sur le but. »

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SW pour SOFOOT.com