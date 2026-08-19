Des ultras d'un club chinois embrouillent un enfant à cause de son maillot

Des ultras d'un club chinois embrouillent un enfant à cause de son maillot

Les joies du foot en 二零二六. Alors que le Shanghai Shenhua s’est pris une déculottée 0-3 ce mardi soir contre le Beijing Guoan, les supposés ultras du club ont décidé d’embrouiller un père et son fils parce que ce dernier portait un maillot de la sélection nationale chinoise floqué Wu Lei.

Un flocage qui n’est pas passé

Une scène assez équivoque, où les insultes fusent en mandarin autour des deux victimes, bloquées par un homme interposé devant la barrière de sortie du stade.…

ABS pour SOFOOT.com