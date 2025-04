information fournie par So Foot • 13/04/2025 à 11:48

Timothée Kolodziejczak crie au complot arbitral

Une sortie osée, très osée…

Alors que son Paris FC est deuxième du classement de Ligue 2 et s’est imposé à Grenoble à l’occasion de la 30 e journée du championnat, Timothée Kolodziejczak a incompréhensiblement attaqué les arbitres de la rencontre au micro de BeIN SPORTS : « Ils sont incompétents, ils sont nuls. Il y a penalty et tout le monde l’a vu, même le défenseur dit qu’il y a penalty. Il y a penalty, il faut arrêter ! On était frustré sur l’égalisation, parce qu’il y a beaucoup de décisions contre nous depuis le début de saison. Il faut le dire à un moment donné, parce qu’on est trop gentils. » …

FC pour SOFOOT.com