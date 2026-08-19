Tijjani Reijnders s'exile en Arabie saoudite

Tijjani Reijnders alias Vincent van Gogh. Le milieu néerlandais a officiellement rejoint Al-Qadshiah en provenance de Manchester City, pour un montant avoisinant les 60 millions d’euros .

Reijnders quitte un club de Manchester qu’il venait de rejoindre à l’été dernier, et avec lequel il aura signé une saison correcte, disputant 47 matchs sous la houlette de Pep Guardiola. Au passage, on notera la vidéo de présentation du club saoudien plutôt sympathique, dans laquelle le joueur néerlandais est modestement comparé à Van Gogh. …

ABS pour SOFOOT.com