PSG-Rennes pourrait ne pas se jouer au Parc des Princes

PSG-Rennes pourrait ne pas se jouer au Parc des Princes

Le premier couac de la saison ? À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, la première journée du championnat pourrait être légèrement chamboulé à la dernière minute. Selon les informations d’Ici Armorique, le match entre le Paris Saint-Germain et Rennes, prévu dimanche soir en clôture de la J1, pourrait ne pas se jouer au Parc des Princes.

Un match inversé et disputé au Roazhon Park ?

Késako ? La pelouse de l’enceinte parisienne serait tout simplement impraticable , précise la radio bretonne. Des discussions seraient ainsi en cours entre les deux clubs et les autorités pour trouver une solution, l’une d’elles pouvant être une inversion et une rencontre finalement disputée au Roazhon Park, à Rennes. …

CG pour SOFOOT.com