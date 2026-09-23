Tijjani Reijnders avoue être parti en Arabie Saoudite pour la thune

Mettre la famille à l’abri. Cet été, Tijjani Reijnders a quitté Manchester City après seulement une seule saison passée sous les couleurs des Skyblues pour être transféré à Al-Qadsia en Arabie Saoudite .

Dans une interview accordée au média batave NOS, le milieu de terrain de 28 ans est revenu sur ce choix en avouant avoir donné sa priorité à l’argument pécuniaire : « Je ne veux plus travailler après ma carrière. Je n’en avais plus besoin après City, mais maintenant je peux aussi assurer le bien-être des générations futures». Des confessions qui ont le mérite d’être honnêtes à l’heure où de nombreux joueurs justifient encore leur précoce départ en Arabie saoudite en invoquant le seul aspect sportif.…

MB pour SOFOOT.com