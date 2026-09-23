La chaîne Real Madrid TV dénonce l'hypocrisie de l'Atlético Madrid
Une nouvelle pièce dans le jukebox . Alors que plusieurs polémiques arbitrales éclatent après le derby de Madrid, l a chaîne du Real Madrid a décidé de rajouter de l’huile sur le feu . Ce mardi, le média, qui, comme Mourinho, reprochait l’absence de deux cartons rouges contre l’Atlético, a publié une vidéo de quatre minutes pour dénoncer le comportement des Colchoneros , qui l’ont emporté 2-1.
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