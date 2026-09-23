La somme folle touchée par l'ancien propriétaire de Tottenham

« Money, Money, Money » . À la tête de Tottenham durant 24 ans, Daniel Levy avait démissionné suite à la fronde des supporters en septembre 2025. Une triste fin pour l’homme d’affaires britannique, qui a vraisemblablement pu sécher ses larmes avec quelques billets. Ce dernier a reçu 27 millions de livres sterling (soit 31,5 millions d’euros) lors de son départ selon The Athletic . Cette indemnité aurait tenu compte de son salaire, de sa prime annuelle mais aussi du plan d’intéressement à long terme du club.

Une succession plus que difficile

Daniel Levy a été remplacé par Peter Charrington , fraîchement nommé membre du conseil d’administration des Spurs pour représenter la famille Lewis, propriétaire du club via le groupe d’investissement ENIC Group. Au bord de la relégation la saison dernière, Tottenham a battu son record en matière de transfert cet été en dépensant plus de 350 millions d’euros sans pour le moment que cela porte ses fruits, en témoignent les deux petits points glanés en cinq matchs .…

TM pour SOFOOT.com