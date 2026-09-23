Le frère Higuain viré de son club après des propos sexistes

Carton rouge pour Federico Higuain. Le grand frère de Gonzalo, ancien attaquant du Real Madrid ou encore du Napoli , a été démis de ses fonctions après avoir tenu des propos sexistes à l’encontre d’une arbitre .

Il officiait jusque-là en tant qu’ entraîneur de la réserve des Columbus Crew, club de MLS . La franchise américaine a annoncé le limogeage de l’ancien joueur de River Plate alors que ce dernier avait déjà été condamné à un carton rouge et à deux matchs de suspension par la MLS.…

MB pour SOFOOT.com