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Le frère Higuain viré de son club après des propos sexistes
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 09:01
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Le frère Higuain viré de son club après des propos sexistes

Le frère Higuain viré de son club après des propos sexistes

Carton rouge pour Federico Higuain. Le grand frère de Gonzalo, ancien attaquant du Real Madrid ou encore du Napoli , a été démis de ses fonctions après avoir tenu des propos sexistes à l’encontre d’une arbitre .

Il officiait jusque-là en tant qu’ entraîneur de la réserve des Columbus Crew, club de MLS . La franchise américaine a annoncé le limogeage de l’ancien joueur de River Plate alors que ce dernier avait déjà été condamné à un carton rouge et à deux matchs de suspension par la MLS.…

MB pour SOFOOT.com

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