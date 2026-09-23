Lamine Yamal revient sur la demi-finale du Mondial face à l’équipe de France

Lamine Yamal parle (aussi) d’autre chose que du Ballon d’or . Bien qu’en campagne pour le trophée, le jeune international espagnol est revenu sur la demi-finale du Mondial remportée par la Roja le 14 juillet dernier. face à la France, interview pour un média français oblige.

Le Barcelonais a répondu à l’une des questions de L’Équipe sur la gestion de la rencontre par les hommes de Luis de la Fuente en se montrant élogieux à l’égard du vivier offensif tricolore : « Dans les matchs contre la France, il y a deux options: soit c’est un match ouvert, avec des contre-attaques, et dans ce cas-là, la France finit sûrement par te tuer parce qu’elle a de grands joueurs devant, soit tu gardes le ballon et tu domines ». …

MB pour SOFOOT.com