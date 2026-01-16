 Aller au contenu principal
Tiens, Radja Nainggolan change de club en Belgique
information fournie par So Foot 16/01/2026 à 17:50

Tiens, Radja Nainggolan change de club en Belgique

Tiens, Radja Nainggolan change de club en Belgique

Increvable, et pourtant. Radja Nainggolan semble vouloir faire durer le plaisir. À 37 ans, l’ancienne gloire des Diables Rouges quitte le KSC Lokeren (D2 belge) pour un nouveau défi sur sa terre natale.

Le milieu de terrain s’est engagé ce vendredi en faveur du Patro Eisden Maasmechelen, un autre club de Challenger Pro League, la deuxième division belge. Le transfert a été annoncé par les deux clubs. Selon La DH Les Sports + , le natif d’Anvers (et contre tous) a paraphé un contrat qui le lie désormais au Patro Eisden jusqu’en juin 2027 . Il évoluait à Lokeren depuis janvier 2025.…

SW pour SOFOOT.com

