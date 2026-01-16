Le proprio d’un gros club de Premier League va mettre des billes dans Annecy

Le petit club d’Annecy en mode Goldman Sachs. Annecy entre dans la galaxie Aston Villa. Actuellement 10 e de Ligue 2, le FC Annecy s’apprête à accueillir un nouvel actionnaire minoritaire : le fonds d’investissement V Sports, propriétaire d’Aston Villa en Premier League. Selon L’Équipe et Le Dauphiné libéré , 30 % du capital du club savoyard devrait passer sous pavillon anglais.

Comme Strasbourg, Troyes, Nice ou Monaco avant lui, Annecy va donc goûter aux joies du football à la sauce internationale. Une évolution prévisible pour un club qui cherchait depuis plusieurs saisons des partenaires économiques afin de stabiliser son projet en Ligue 2.…

CM pour SOFOOT.com