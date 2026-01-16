Ligue 1: Pierre Sage, la force tranquille de Lens

Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, à lissue du match de Ligue 1 remporté à Angers le 30 novembre 2025 au stade Raymond-Kopa ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

"Calme", "très grand manager", l'entraîneur de Lens Pierre Sage, qui a porté les Artésiens au sommet de la Ligue 1 avant la réception d'Auxerre samedi (17h00), "correspond au club" où il est arrivé l'été dernier pour un mariage de raison, racontent ses adjoints.

Devant son banc de touche, Pierre Sage observe le jeu se dérouler, parka aux couleurs Sang et Or sur le dos, s'agitant parfois pour donner ses consignes mais serein, toujours. L'entraîneur de 46 ans a habitué Bollaert à cette tranquillité naturelle depuis son arrivée.

"C'est quelqu'un de stable émotionnellement. Dans un milieu avec beaucoup de pression, c'est très appréciable", décrit Guillaume Ravé, responsable de la performance au RC Lens.

De l'extérieur, rien ne semble pouvoir déstabiliser le Racing. Pas même les absences du taulier de la défense Jonathan Gradit, gravement blessé, ou de la pépite du milieu de terrain Mamadou Sangaré, qui disputait jusqu'à très récemment la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

De jeunes novices -- Andrija Bulatovic, Ismaëlo Ganiou -- remplacent les absents sans que la machine lensoise ne cale dans sa série impressionnante de neuf succès. Le fruit, sans doute, de la force paisible insufflée par Pierre Sage à son effectif.

- "Il s'est approprié la philosophie du club" -

Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, à la fin du match de Ligue 1 remporté à Angers le 30 novembre 2025 au Stade Raymond-Kopa ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Mais cela n'empêche pas le Jurassien d'être suffisamment ferme pour écarter son défenseur titulaire Malang Sarr du match contre Metz pour un retard, ou de hausser le ton dans le vestiaire lorsqu'il l'estime nécessaire.

"Il nous a surpris pas mal de fois à la mi-temps en remettant l'église au milieu du village et en secouant les mecs", admet Cédric Berthelin, entraîneur des gardiens.

L'ancien portier lensois, natif de Courrières dans le bassin minier, loue la volonté de Sage de s'abreuver de l'histoire du club, son staff avec lui: "Il s'est approprié la philosophie du club. On a fait des choses que je n'avais pas faites depuis des années: on a monté des terrils ensemble, il a emmené son staff, on est allé boire un verre dans un des cafés mythiques des supporters du Racing Club de Lens, on a été manger dans une friterie ensemble. Il veut vraiment que tout le monde s'imprègne de la culture locale."

L'adaptation parfaite d'un homme qui "correspond complètement à la mentalité des gens d'ici", selon Berthelin. "C'est quelqu'un de simple, de chaleureux, il ne se prend pas la tête, poursuit-il. Tu as l'impression qu'il vient de la région."

- Intensité et "sensibilité au jeu" -

Si Lens est premier (40 points) avant cette 18e journée et ce match contre l'AJA (17e, 12 pts), c'est en grande partie dû aux principes instaurés par l'ancien entraîneur de Lyon (novembre 2023-janvier 2025), comme l'entraînement minuté, hyper précis, avec le moins de pauses possibles, présenté au staff dans un document avec un fil conducteur une à deux heures avant. Objectif: mettre les joueurs en condition de match et "développer leurs qualités cardio-vasculaires", comme l'explique Guillaume Ravé.

Au-delà de l'aspect physique, Sage et son staff mettent en place "des jeux, des systèmes" pour améliorer la complicité entre chaque joueur, développe Jamal Alioui: "On parle beaucoup des datas, des courses, mais on oublie une chose qui est primordiale: c'est la sensibilité au jeu, la synchronisation avec ses partenaires. L'intensité sans réflexion, elle ne sert à rien."

Homme de confiance de Sage, qu'il connaît depuis une dizaine d'années, Alioui considère l'ancien joueur amateur comme un "très grand manager de par sa posture et sa façon de s'exprimer".

Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium ( AFP / Matthieu RONDEL )

Cette louange colle à la vision qu'a Sage de son métier, entré selon lui dans "l'ère du management": "Un entraîneur est un généraliste qui doit s'entourer de personnes qui sont beaucoup plus expertes que lui dans les différents domaines qui composent l'activité d'une équipe, affirme l'entraîneur principal. Sa mission première devient de coordonner toutes les énergies en direction des objectifs. Donc le management, selon moi, est l'élément central."