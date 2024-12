Tiens, les lecteurs de sofoot.com snobent la Coupe de France

Chers lecteurs de sofoot.com, même si les fêtes approchent à grands pas, que vous n’avez toujours pas déniché un seul cadeau et que vous finirez en PLS devant une Fnac en train d’acheter un livre que votre neveu ne lira jamais, il est encore temps de procrastiner un peu. Parce qu’une question essentielle de cette fin d’année mérite toute votre attention. Non pas la regrettée Maïté, mais quelque chose qui diffuse autant de saveurs d’antan : la Coupe de France . Malheureusement, c’est le Non qui l’a emporté dans ce sondage, avec seulement 52 % . Résultat : la Coupe de France ne serait pas la meilleure compétition de l’histoire du foot . Honnêtement, on est un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, déçus de vous.

Les rageux au vestiaire

Vous êtes là à demander du gros nom, du clinquant. Et pendant ce temps, Bourgoin-Jallieu (N3) claque un 4-1 à Martigues (L2). La magie du foot ? Vous passez à côté. Heureusement, certains sont là pour relever le niveau. Arnino s’enflamme avec son combo nostalgie : « Je dis oui. Un de mes premiers souvenirs de foot télévisé, c’est la finale PSG-Nantes avec José Touré transformant le Parc en enceinte joga bonito do Brazil. Parce que Calais. Parce que l’AJA ». BadMotherFucker , lui, touche juste : « C’est la seule compétition au monde qui peut réunir Zlatan et un boulanger sur un même terrain ». Et que dire de Van Bistro Roy , qui sent la sueur et la 8.6 : « Le froid, la boue, les mains courantes… La Coupe de France, c’est un hommage à tous ces footeux, ces gueux qui veulent toucher les étoiles avant de périr vaillamment sous une pluie battante au Roudourou ». Mourir sur scène.…

MJ pour SOFOOT.com