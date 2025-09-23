Tiens, la Ligue 1 a un nouveau leader !
Non, le championnat de France n’est pas déjà plié.
Vous avez bien lu, après cinq journées, la Ligue 1 n’a pas du tout rendu son verdict. Alors, c’est qui les plus forts ? Depuis ce lundi soir, ce n’est en tout cas plus le PSG sur le papier, mais bien l’AS Monaco.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
