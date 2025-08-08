Tiens donc, le prince William trompe Aston Villa avec un autre club

Footix I er .

Lors du quart de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain en avril dernier, les Français avaient (re)découvert l’amour du Prince William pour Aston Villa. Une passion née au cours d’un match de FA Cup, en 2000, entre le club de Birmingham et Bolton. Toujours déçu par l’élimination face au PSG, le prince de Galles et duc de Cornouailles a décidé de laisser les ambitions européennes de Villa de côté, à l’instar de son pays avec le Brexit, pour commencer à soutenir un club de son comté au plus bas de l’échelon professionnel. …

MBC pour SOFOOT.com