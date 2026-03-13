 Aller au contenu principal
Thorgan Hazard pose ses conditions pour un retour en sélection belge
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 14:31

Le terrain ou rien. Quelques jours après les déclarations de son grand frère Eden sur une possible convocation avec la Belgique, Thorgan Hazard a ouvert la porte à un retour en sélection, à condition d’avoir du temps de jeu . « Je suis ouvert à venir. Je ne refuserai jamais une sélection, mais on verra comment ça se passe » , a annoncé l’attaquant d’Anderlecht à la RTBF.

« Si c’est pour faire le nombre… »

L’homme aux 49 capes en équipe nationale belge a insisté sur le fait qu’un retour dépendra de son statut dans le groupe. « Il faut aussi savoir pourquoi je suis appelé, parce qu’à 33 ans bientôt si c’est pour ‘faire le nombre’, je préfère rester à la maison tout simplement » , avertit Hazard. …

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
