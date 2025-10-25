Thomasson : reculer pour mieux passer

Titulaire indiscutable d’un Lens haletant, Adrien Thomasson est devenu, en quelques semaines, l’élément moteur du collectif artésien à la sauce Pierre Sage. Milieu récupérateur à la débauche d’énergie constante, capitaine, meilleur passeur de Ligue 1, le Savoyard de 31 ans aura mis le temps à convaincre définitivement les travées de Bollaert.

La patience en matière d’amour est une denrée rare. Pierre Sage et Adrien Thomasson auront su prendre leur temps. 12 mai 2013 au parc des Sports d’Annecy, premier coup de cœur, premières sensations. Sage est sur le banc de Chambéry en CFA2 (National 2), Thomasson, 19 piges à l’époque, charbonne en réserve à Évian Thonon Gaillard. Le milieu de terrain arrache le nul sur penalty (2-2), Pierre Sage, intrigué par le bonhomme, file tâter le terrain et demande « aux dirigeants d’Évian s’ils allaient le conserver » , rejoue l’actuel entraîneur lensois. Réponse positive, chacun trace sa route durant une douzaine d’années, au gré des aléas d’une carrière, jusqu’aux retrouvailles à la nomination du technicien dans l’Artois en juin 2025.

Fin observateur, Sage a suivi Thomasson de Vannes à Nantes puis Strasbourg et Lens. « On vient de la même région , appuie aujourd’hui le technicien. Il y a quelque chose qui nous connecte. » Thomasson évoque ces « nombreuses personnes que l’on a en commun » et vante une « connexion automatique » . Qui se traduit dans les chiffres. Titulaire systématique, meilleur passeur de Ligue 1 (cinq en huit rencontres, autant que sur toute la saison dernière), désormais capitaine (même si officiellement Florian Sotoca, relégué sur le banc, le reste), le milieu de poche (1,75 m) avait déjà un apport offensif et a su y intégrer « l’agressivité défensive » , apprécie Pierre Sage, « ce qui en fait un joueur assez complet. Il a fait un grand pas dans sa manière de défendre et est très orienté vers du jeu court avec une volonté de ne pas jeter le ballon mais de construire le jeu. C’est vrai qu’il y a un revers à cela avec des pertes qui pourraient être coûteuses mais le fait qu’il soit resté en place ça lui a permis d’imposer sa patte » .…

Propos de Thierry Laurey recueillis par FC.

Par Florent Caffery, à Lens pour SOFOOT.com